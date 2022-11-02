Новости » Арабо-израильский конфликт
ПА: результаты выборов в Израиле показывают "рост экстремизма"
02.11.2022 12:18 Ольга Белозерова

ПА: результаты выборов в Израиле показывают "рост экстремизма"

Палестинцы отреагировали на результаты выборов в Израиле, причем один высокопоставленный чиновник заявил, что результаты указывают на "рост экстремизма и расизма" в израильском обществе.

Как сообщает Ynet, соответствующее заявление сделал премьер Палестинской Автономии Мухаммед Штайе.

"Продвижение крайне правых религиозных партий на выборах в Израиле... является свидетельством роста экстремизма и расизма в израильском обществе, от которых наш народ страдал годами. У нас не было иллюзий, что выборы в Израиле создадут партнера для мира", - заявил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы