



ПА: результаты выборов в Израиле показывают "рост экстремизма"

Палестинцы отреагировали на результаты выборов в Израиле, причем один высокопоставленный чиновник заявил, что результаты указывают на "рост экстремизма и расизма" в израильском обществе.



Как сообщает Ynet, соответствующее заявление сделал премьер Палестинской Автономии Мухаммед Штайе.



"Продвижение крайне правых религиозных партий на выборах в Израиле... является свидетельством роста экстремизма и расизма в израильском обществе, от которых наш народ страдал годами. У нас не было иллюзий, что выборы в Израиле создадут партнера для мира", - заявил он.