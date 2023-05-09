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ПА раскритиковала удары по Газе и призвала международное сообщество вмешаться
09.05.2023 07:55 Ирина Демьянова

ПА раскритиковала удары по Газе и призвала международное сообщество вмешаться

Палестинская администрация осуждает израильские удары по “Исламскому джихаду”, заявляя, что Израиль будет нести ответственность за любую эскалацию в регионе.

В заявлении министерства иностранных дел ПА говорится, что оно возлагает на “израильское правительство полную и прямую ответственность за эту агрессию и ее последствия на арене конфликта” и говорит, что это “опасная эскалация, которая угрожает полностью поглотить регион”.

Министерство также призывает международное сообщество “немедленно вмешаться, чтобы остановить агрессию против нашего народа”.

“Политическое решение конфликта путем переговоров — единственный способ добиться безопасности и стабильности”, — говорится в заявлении ПА.

 

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