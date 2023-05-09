



ПА раскритиковала удары по Газе и призвала международное сообщество вмешаться

Палестинская администрация осуждает израильские удары по “Исламскому джихаду”, заявляя, что Израиль будет нести ответственность за любую эскалацию в регионе.



В заявлении министерства иностранных дел ПА говорится, что оно возлагает на “израильское правительство полную и прямую ответственность за эту агрессию и ее последствия на арене конфликта” и говорит, что это “опасная эскалация, которая угрожает полностью поглотить регион”.



Министерство также призывает международное сообщество “немедленно вмешаться, чтобы остановить агрессию против нашего народа”.



“Политическое решение конфликта путем переговоров — единственный способ добиться безопасности и стабильности”, — говорится в заявлении ПА.



