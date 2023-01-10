



ПА раскритиковала Смотрича: Перевод средств ПА жертвам террора - вымогательство

Глава кабинета Палестинской автономии Мохаммад Штайе назвал компенсацию Израилем налоговых поступлений ПА мерой, призванной ограничить ПА и поставить ее на грань экономического коллапса, что нанесет ущерб ее способности предоставлять услуги населению.



Штайе отреагировал на указ, подписанный в воскресенье, 8 января, министром финансов Бецалелем Смотричем, о компенсации семьям жертв террора путем перечисления им налоговых денег, которые Израиль собирает от имени ПА.



Выступая на заседании кабинета министров в понедельник, 9 января, Штайе сказал, что израильский шаг, который он назвал "пиратством", "вымогательством" и "местью", потерпит неудачу, потому что "палестинский народ" и его руководство не отступят и продолжат политическую, дипломатическую и юридическую борьбу за реализацию своих прав.



"Общие отчисления, связанные с выделением заключенным и семьям мучеников, с начала 2019 года до конца 2022 года составили около двух миллиардов шекелей, а отчисления, связанные со здоровьем, электричеством, водой и т. д., составляют около 1,6 миллиарда шекелей только за 2022 год", - сказал он.



Штайе заявил, что, по его мнению, эти действия Израиля являются новой войной против "палестинского народа" и против Палестинской администрации.