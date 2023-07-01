



ПА просит мир защитить палестинцев от поселенцев

Официальные лица Палестинской автономии задумались о том, чтобы попросить международное сообщество о размещении миротворческих сил для защиты палестинцев от поселенцев.



Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.



Уточняется, что это предложение было доведено до сведения официальных лиц ООН и Европейского.



"Правительство Израиля несет полную ответственность за терроризм поселенцев. Его министры поддерживают и поощряют поселенцев. Единственный способ остановить атаки — разместить международные войска в Иудее и Самарии", - сказал один из представителей ПА.



По словам еще одного источника, идею размещения международных сил в Иудее и Самарии поддерживают ряд арабских государств и некоторые страны-члены ЕС.



"Недавние нападения поселенцев на палестинские деревни подчеркивают необходимость международной защиты палестинцев в Иудее и Самарии. Силы могут быть сформированы ООН или другими странами", - отметил он.

