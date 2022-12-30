



ПА призвала к международному бойкоту нового правительства Израиля

Палестинская автономия призвала к международному бойкоту нового правительства Израиля из-за его "жесткой правой программы", заявив, что оно представляет "экзистенциальную угрозу для палестинского народа".



Об этом сообщает Times of Israel.



"Государство Палестина отвергает аннексионистские, насильственные, расистские и подстрекательские к этническим чисткам политические установки нового правительства Израиля. Государство Палестина считает эту повестку дня угрозой существованию палестинского народа и его неотъемлемых и нерушимых прав", - говорится в заявлении палестинского МИДа.



ПА призвала международное сообщество "выполнить свои обязательства и отказаться от любых сделок с правительством, совершающим международные преступления, включая аннексию, политические преследования и расовую дискриминацию".