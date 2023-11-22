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ПА приветствует сделку с заложниками и временное прекращение огня
22.11.2023 12:54 MIGnews.com

ПА приветствует сделку с заложниками и временное прекращение огня

Палестинская автономия приветствует соглашение о временном гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАСом в Газе, которое позволит освободить заложников, заявил высокопоставленный  чиновник ПА.

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"Президент Махмуд Аббас и руководство страны приветствуют соглашение о гуманитарном перемирии, ценят усилия Катара и Египта и подтверждают призыв к всеобъемлющему прекращению израильской агрессии против палестинского народа и ввозу гуманитарной помощи", - написал высокопоставленный чиновник Хусейн аль-Шейх на сайте X.
 

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