



ПА приветствует сделку с заложниками и временное прекращение огня

Палестинская автономия приветствует соглашение о временном гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАСом в Газе, которое позволит освободить заложников, заявил высокопоставленный чиновник ПА.



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"Президент Махмуд Аббас и руководство страны приветствуют соглашение о гуманитарном перемирии, ценят усилия Катара и Египта и подтверждают призыв к всеобъемлющему прекращению израильской агрессии против палестинского народа и ввозу гуманитарной помощи", - написал высокопоставленный чиновник Хусейн аль-Шейх на сайте X.

