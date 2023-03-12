



ПА приветствует нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном

В Палестинской автономии приветствовали решение Ирана и Саудовской Аравии восстановить дипломатические отношения.



"Палестинское председательство высоко оценивает роль Китая, которая способствовала достижению соглашения. Мы надеемся, что соглашение приведет к стабильности и укрепит позитивную атмосферу в регионе", — говорится в заявлении офиса председателя Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса.



Тайсир Халед, высокопоставленный представитель Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ООП, приветствовал соглашение и выразил надежду, что оно станет “важным шагом на пути к решению экономических, политических проблем и проблем в области безопасности, стоящих перед Ближним Востоком“, сообщает JPost.



Халед похвалил Китай за “большое достижение“, заявив, что соглашение “наносит серьезный удар по политике гегемонии, проводимой сменяющими друг друга администрациями США, и по политике правого израильского правительства“.



Халил аль-Хайя, член политбюро ХАМАСа, сказал, что саудовско-иранское соглашение стало “важным шагом на пути к объединению рядов мусульманской общины“.

Соглашение, по его словам, “укрепит безопасность и взаимопонимание между арабскими и исламскими странами и поможет достичь стабильности в регионе“.



“Этот важный шаг отвечает интересам дела Палестины и поддерживает стойкость нашего народа перед лицом оккупации и ее продолжающейся агрессии против нашей земли, людей и святых мест“, — сказал Хайя в заявлении, которое цитирует JPost .



Иран объявил в пятницу, 10 марта, что согласился восстановить дипломатические отношения с Саудовской Аравией.



Две страны вновь откроют свои посольства в Эр-Рияде и Тегеране в течение 60 дней, сообщают иранские СМИ, утверждая, что договоренность была достигнута во время недавней встречи в Китае.



У Исламской Республики и Саудовской Аравии не было официальных дипломатических отношений после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство Саудовской Аравии в Мешхеде. Это нападение побудило Саудовскую Аравию выслать иранскую миссию из Эр-Рияда. Теракты в Тегеране и Мешхеде стали ответом на казнь видного шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии.

