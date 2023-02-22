Новости » Арабо-израильский конфликт
ПА попросит у ООН о "международной защите" от Израиля
22.02.2023 18:35 Алина Груднева

ПА попросит у ООН о "международной защите" от Израиля

Палестинская автономия попросит у Совбеза ООН о вмешательстве и предоставлении "международной защиты" от Израиля после сегодняшнего рейда ЦАХАЛа в Шхеме.

Такое заявление сделал генсек ООП Хусейн аль-Шейх.

"ПА запросит международную защиту для нашего палестинского народа в свете продолжающихся преступлений оккупации", - сказал он.

По словам аль-Шейха, Рамалла надеется на помощь и "решительные действия" со стороны Совбеза ООН.

Напомним, что во время рейда ЦАХАЛа вспыхнули ожесточенные столкновения, в результате которых погибли 10 палестинцев, более 100 получили ранения.

Глава полиции Коби Шабтай в ожиданиях возможных провокаций привел правоохранителей в состояние повышенной готовности, о чем оповестил министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы