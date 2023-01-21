



ПА похвалила Саудовскую Аравию за "отказ" от нормализации с Израилем

В Палестинской Автономии приветствовали заявление Саудовской Аравии по нормализации отношений с Израилем.



Как сообщает Jerusalem Post, ПА "выразила облегчение" в связи с заявлением Саудовской Аравии о том, что королевство не нормализует свои отношения с Израилем без палестинского государства.



В прошлом некоторые палестинские официальные лица в Рамалле выражали обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что Саудовская Аравия и Израиль близки к нормализации своих отношений.



В четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд сказал: "Настоящая нормализация и настоящая стабильность возможны только в том случае, если дать палестинцам надежду и достоинство, а для этого необходимо дать палестинцам государство".



В ответ на замечания министра иностранных дел Саудовской Аравии министерство иностранных дел ПА заявило в своем заявлении, что "приветствует искреннюю позицию Королевства Саудовская Аравия по отношению к нашему народу и его проблемам".



Министерство также выразило признательность Саудовской Аравии за "поддержку и помощь правам нашего народа на всех форумах под руководством Его Величества короля Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда и наследного принца Мухаммеда бин Салмана, включая поддержку права палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".



Ранее палестинцы осудили Соглашения Авраама как "удар в спину" и нарушение Арабской мирной инициативы 2002 года, в которой говорится, что арабские страны установят нормальные отношения с Израилем после создания "суверенного и независимого палестинского государства".