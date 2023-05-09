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ПА: подросток ранен во время рейда ЦАХАЛа в Шхеме
09.05.2023 09:33 Ирина Демьянова

ПА: подросток ранен во время рейда ЦАХАЛа в Шхеме

По сообщению представителей палестинского Министерства здравоохранения, 14-летний мальчик был ранен во время рейда израильской армии в городе Шхем сегодня утром.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что подросток был доставлен в больницу Рафидия после ранения в грудь, где его состояние оценивается как стабильное.

Согласно данным из палестинских СМИ, израильские войска обстреляли из ракет здание в Старом городе Шхема и задержали двух подозреваемых.
 



 

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