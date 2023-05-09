



ПА: подросток ранен во время рейда ЦАХАЛа в Шхеме

По сообщению представителей палестинского Министерства здравоохранения, 14-летний мальчик был ранен во время рейда израильской армии в городе Шхем сегодня утром.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что подросток был доставлен в больницу Рафидия после ранения в грудь, где его состояние оценивается как стабильное.



Согласно данным из палестинских СМИ, израильские войска обстреляли из ракет здание в Старом городе Шхема и задержали двух подозреваемых.

