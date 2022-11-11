



ПА планирует объяснить миру "опасность" Смотрича и Бен-Гвира

Палестинская автономия планирует в ближайшие дни всемирную дипломатическую кампанию, чтобы объяснить "опасность" Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.



В рамках кампании высокопоставленные официальные лица ПА встретятся с западными дипломатами и официальными лицами, базирующимися в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии. В ходе встреч представители ПА поделятся с дипломатами "глубокой обеспокоенностью" палестинцев тем, что Смотрич и Бен-Гвир войдут в новое правительство, сообщает Jerusalem Post.



В число должностных лиц ПА войдут премьер-министр Мухаммед Штайе, заместитель премьер-министра Зиад Абу Амр, министр иностранных дел Рияд аль-Малки, генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх, заместитель председателя ФАТХ Махмуд аль-Алул и другие.



Некоторые официальные лица уже начали проводить в Рамалле встречи с дипломатами, чтобы представить свои взгляды на состав новой коалиции и возвращение Нетаниягу к власти в Израиле.



Палестинские посольства и дипломатические миссии по всему миру также присоединятся к усилиям по повышению осведомленности об "опасных последствиях" назначения Смотрича и Бен-Гвира на ключевые посты в правительстве.



По словам чиновника ПА, палестинским дипломатам будут предоставлены материалы из различных источников, включая израильские СМИ, о двух израильских политиках, идеологии их партии и предыдущих заявлениях, которые они сделали в отношении палестинцев и арабских граждан Израиля.