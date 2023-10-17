



ПА передаст семьям террористов ХАМАС около $3 млн в качестве "платы за убийство"

Палестинская автономия выплатит семьям погибших террористов ХАМАС в общей сложности около 2,8 млн. долларов, говорится в отчете неправительственной организации Palestinian Media Watch (PMW), наблюдательной группы за СМИ.



В рамках действующей системы "оплаты за убийство", которую в ПА называют "Фондом мучеников", террористы получают денежные выплаты в качестве вознаграждения за совершение терактов. Чем больший ущерб причиняет теракт, тем большее вознаграждение получает террорист или его семья. По данным PMW, семья террориста получает в качестве вознаграждения 6 тыс. шекелей и пожизненное пособие в размере 1,4 тыс. шекелей в месяц. В сумме оба эти пособия составляют около 7 400 шекелей. Семьи, в которые террористы вступили в брак, получат еще большую сумму, утверждается в докладе.



PMW утверждает, что сумма выплат в 2,8 млн. долларов является заниженной, поскольку "мучеников" и заключенных из террористической организации ХАМАС будет больше.



Кроме того, в докладе PMW обвиняет Палестинскую администрацию в том, что она получает финансирование от стран Европейского союза для осуществления платежей по программе "плата за смерть".