



ПА: отмена размежевания — это объявление войны

Набиль Абу Рудейнех, пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, во вторник осудил одобрение Кнессетом закона об отмене размежевания в северной Самарии.



Абу Рудейнех назвал закон “недействительным и противоречащим всем решениям, имеющим международную законность, и, в частности, резолюции 2334 (Совета Безопасности), в которой все поселения рассматриваются как незаконная операция на всех палестинских землях”.



“Одобрение закона в Кнессете показывает, что израильское правительство намерено провоцировать международное право и работает над тем, чтобы помешать международным усилиям по предотвращению эскалации опасности”, — заявил он.



Абу Рудейнех призвал международное сообщество, и в частности администрацию США, “оказать давление на правительство Израиля и заставить его прекратить принимать односторонние меры, противоречащие международному праву и всем соглашениям, подписанным между сторонами”.



Мониторинговый комитет национальных и исламских сил, объединяющий все палестинские арабские организации, назвал закон “объявлением войны палестинскому народу”, отметив, что он “еще раз доказывает, что фашистское правое правительство в сионистской образование не прекратило свою политику в отношении палестинского народа, главным образом экспроприацию земель и строительство поселений”.



