



ПА осудила "карательные меры" Израиля

В Палестинской автономии отреагировали на решение Израиля ввести санкции против ПА.



ПА решительно осудила "карательные меры" Израиля и заявила, что они не помешают палестинцам продолжать свои дипломатические усилия на международной арене. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Министерство иностранных дел ПА подчеркнуло: "Эти и другие меры не помешают нашему народу и нашему руководству продолжать свою борьбу и политические, дипломатические и юридические действия, чтобы обеспечить международную защиту нашего народа и положить конец продолжающейся безнаказанности Израиля".



Ведомство призвало администрацию США "серьезно и искренне вмешаться, чтобы остановить реализацию программ правительства Нетаниягу, враждебных нашему народу и миру".