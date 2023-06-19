



ПА о перестрелке в Дженине: число раненых палестинцев перевалило за 60

Число пострадавших палестинцев в ходе сегодняшней (19 июня) перестрелки в Дженине возросло до 62-х.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестинской автономии, подконтрольное ХАМАСу.



Уточняется, что погибли четверо палестинцев. Среди раненых 14 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.



Напомним, что утром 19 июня ЦАХАЛ и МАГАВ провели рейд в Дженине, в ходе которого были арестованы двое террористов. После этого произошла перестрелка. Террористы применили взрывные устройства для атаки на израильские силы.



По некоторым данным, пятеро солдат ЦАХАЛа получили ранения. Их госпитализировали.



Более того, террористы в Дженине подорвали минимум пять бронированных машин, принадлежащих израильским военным.