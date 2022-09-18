



"ПА не заинтересована в военном противостоянии с ЦАХАЛом"

Силы безопасности Палестинской автономии не заинтересованы в вооруженной конфронтации с Армией обороны Израиля, несмотря на причастность некоторых офицеров к недавним нападениям в Иудее и Самарии.

Такое заявление сделал бывший высокопоставленный офицер палестинской разведки Фахми Шабане в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, недавние нападения, совершенные рядом лиц из палестинских служб безопасности, не отражают позицию руководства ПА.

"Палестинская автономия и ее силы безопасности не заинтересованы в военном противостоянии с Израилем", — сказал Шабане.

По его словам, ПА вряд ли прекратит координацию действий в сфере безопасности с Израилем.

"Палестинское руководство считает координацию в сфере безопасности священной", — добавил он.