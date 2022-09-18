Новости » Арабо-израильский конфликт
"ПА не заинтересована в военном противостоянии с ЦАХАЛом"
18.09.2022 17:40 Алина Груднева

"ПА не заинтересована в военном противостоянии с ЦАХАЛом"

Силы безопасности Палестинской автономии не заинтересованы в вооруженной конфронтации с Армией обороны Израиля, несмотря на причастность некоторых офицеров к недавним нападениям в Иудее и Самарии.

 
Такое заявление сделал бывший высокопоставленный офицер палестинской разведки Фахми Шабане в интервью The Jerusalem Post.
 
По его словам, недавние нападения, совершенные рядом лиц из палестинских служб безопасности, не отражают позицию руководства ПА.
 
"Палестинская автономия и ее силы безопасности не заинтересованы в военном противостоянии с Израилем", — сказал Шабане.
 
По его словам, ПА вряд ли прекратит координацию действий в сфере безопасности с Израилем.
 
"Палестинское руководство считает координацию в сфере безопасности священной", — добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы