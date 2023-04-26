



ПА: Израиль играет с огнем

Официальные лица Палестинской автономии предупредили Израиль о том, что политика страны в отношении Храмовой горы "приведет к насилию и нестабильности в регионе".



В Рамалле возмутились тем, что евреи посетили священное место, принеся израильский флаг.



В ПА обвинили власти Израиля в "проникновении" в Баб ар-Рахма, демонтаже электрических кабелей и стремлении "превратить спорный район в синагогу".



"Израиль втянул регион в поле насилия, эскалации, напряженности и нестабильности, настаивая на продолжении политики коллективных наказаний, убийств, нападений на мечеть Аль-Акса и терроризма поселенцев", - сказал пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудайне.



Он обозвал евреев, поднимающихся на Храмовую гору, "поселенцами-экстремистами", а также обвинил полицию в том, что офицеры якобы ворвались в Баб ар-Рахма и повредили электрические сети внутри.



По словам Рудайне, эти действия якобы доказывают, что "экстремистское правительство Израиля ищет пути для эскалации".



"Палестинский народ не позволит оккупационным властям причинить вред мечети Аль-Акса. Израиль играет с огнем", — добавил он.



Также представитель Аббаса упрекнул Израиль в продолжении контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии, обозвав этот процесс "коллективным наказанием". Он призвал администрацию президента США Джо Байдена немедленно вмешаться, чтобы "прекратить эти опасные действия" и "оказать давление на Израиль".



