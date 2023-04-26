ПА: Израиль играет с огнем
Официальные лица Палестинской автономии предупредили Израиль о том, что политика страны в отношении Храмовой горы "приведет к насилию и нестабильности в регионе".
В Рамалле возмутились тем, что евреи посетили священное место, принеся израильский флаг.
В ПА обвинили власти Израиля в "проникновении" в Баб ар-Рахма, демонтаже электрических кабелей и стремлении "превратить спорный район в синагогу".
"Израиль втянул регион в поле насилия, эскалации, напряженности и нестабильности, настаивая на продолжении политики коллективных наказаний, убийств, нападений на мечеть Аль-Акса и терроризма поселенцев", - сказал пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудайне.
Он обозвал евреев, поднимающихся на Храмовую гору, "поселенцами-экстремистами", а также обвинил полицию в том, что офицеры якобы ворвались в Баб ар-Рахма и повредили электрические сети внутри.
По словам Рудайне, эти действия якобы доказывают, что "экстремистское правительство Израиля ищет пути для эскалации".
"Палестинский народ не позволит оккупационным властям причинить вред мечети Аль-Акса. Израиль играет с огнем", — добавил он.
Также представитель Аббаса упрекнул Израиль в продолжении контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии, обозвав этот процесс "коллективным наказанием". Он призвал администрацию президента США Джо Байдена немедленно вмешаться, чтобы "прекратить эти опасные действия" и "оказать давление на Израиль".