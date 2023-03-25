



ПА и Иордания осудили планы Израиля по поселениям

Палестинская автономия и Иордания осудили планы израильского правительства построить новые дома в поселениях.



Соответствующие заявления были сделаны после того, как в Peace Now опубликовали отчет, в котором говорится, что объявлены тендеры на строительство 1029 единиц жилья, из которых 940 - в Эфрате и Бейтар-Илит, а 89 - в Восточном Иерусалиме.



В ПА в ответ заявили, что планы израильского правительства противоречат заверениям премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что новых поселений не будет. Стоит отметить, что он на прошлой неделе сказал: "В настоящее время правительство не намерено создавать новые поселения на севере Самарии".



"Это также вопиющее нарушение и преднамеренный саботаж договоренностей, достигнутых между палестинцами и израильтянами при посредничестве американцев. Это подтверждает, что израильское правительство продолжает преступление по расширению поселений и углублению апартеида, чтобы закрыть дверь перед созданием палестинского государства", - сказано в заявлении МИД ПА.



В свою очередь, министерство иностранных дел Иордании назвало планы строительства новых единиц жилья "вопиющим нарушением международного права и резолюции 2334 Совета Безопасности ООН".