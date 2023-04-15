



ПА: голодающему в израильской тюрьме террористу стало хуже

Состояние палестинского заключенного в израильской тюрьме Хадеру Аднану ухудшилось из-за голодовки.



Об этом сообщили в Рамалле.



Уточняется, что 44-летний член "Исламского джихада" голодает уже 70 дней. Это уже шестая по счету и самая продолжительная его голодовка в тюрьме.



Аднан был повторно задержан недалеко от Дженина 5 февраля. Сразу после этого он объявил голодовку в знак протеста.



С 2004 года его арестовывали не менее 11 раз. В последний раз он был освобожден из израильской тюрьмы в 2021 году после 25 дней содержания под стражей.



