



ПА: "Эскалация со стороны Израиля приведет к "большому взрыву"

В Палестинской автономии возложили на Израиль ответственность за "эскалацию против палестинского народа в Иудее и Самарии", в частности, за "убийство четырех палестинцев в течение 24 часов в Иерусалиме, Рамалле и Дженине".



Такое заявление сделал пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудейне, сообщает WAFA.



"Мы считаем израильское правительство ответственным за эту продолжающуюся эскалацию на местах против палестинского народа, и мы призываем администрацию США обеспечить соблюдение своих обязательств и немедленно принять меры, чтобы оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил свои продолжающиеся преступления против палестинского народа", - говорится в заявлении Абу Рудейне.



Он также сказал, что палестинский народ столкнулся с "полномасштабной войной, которая не прекращалась ни на мгновение из-за продолжающихся ежедневных израильских атак, которые привели к гибели четырех палестинцев за последние 24 часа".



По словам Абу Рудейне, продолжение эскалации таким образом подтолкнет ситуацию к большому взрыву и точке невозврата, что будет иметь разрушительные последствия для всех.