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ПА: еще больше террористов "Львиного логова" могут сдаться в ближайшее время
30.10.2022 09:54 Ольга Белозерова

ПА: еще больше террористов "Львиного логова" могут сдаться в ближайшее время

Ожидается, что в ближайшие дни новые члены вооруженной террористической группировки "Львиное логово" сдадутся силам безопасности Палестинской автономии.

Об этом заявил высокопоставленный палестинский чиновник в разговоре с изданием Jerusalem Post,

По его словам, переговоры между представителями ПА и членами группировки продолжаются, чтобы убедить их сложить оружие в обмен на то, что они будут завербованы в силы безопасности ПА.

"Наша цель - предотвратить дальнейшее кровопролитие. У нас есть веские основания полагать, что больше боевиков примут наше предложение присоединиться к палестинским силам безопасности", - заявил чиновник.

На прошлой неделе сдались четыре террориста "Львиного логова", включая старшего командира Махмуда аль-Банна. 

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