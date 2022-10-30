



ПА: еще больше террористов "Львиного логова" могут сдаться в ближайшее время

Ожидается, что в ближайшие дни новые члены вооруженной террористической группировки "Львиное логово" сдадутся силам безопасности Палестинской автономии.



Об этом заявил высокопоставленный палестинский чиновник в разговоре с изданием Jerusalem Post,



По его словам, переговоры между представителями ПА и членами группировки продолжаются, чтобы убедить их сложить оружие в обмен на то, что они будут завербованы в силы безопасности ПА.



"Наша цель - предотвратить дальнейшее кровопролитие. У нас есть веские основания полагать, что больше боевиков примут наше предложение присоединиться к палестинским силам безопасности", - заявил чиновник.



На прошлой неделе сдались четыре террориста "Львиного логова", включая старшего командира Махмуда аль-Банна.