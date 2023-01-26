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ПА: ЦАХАЛ проник в Дженин в грузовике с молочными продуктами
26.01.2023 10:09 Ольга Белозерова

ПА: ЦАХАЛ проник в Дженин в грузовике с молочными продуктами

Палестинские СМИ сообщают, что операция ЦАХАЛа в Дженине началась якобы с того, что израильские военные под прикрытием прибыли в город в грузовике с молочными продуктами. 

Напомним, что утром 26 января силы ЦАХАЛа, Ямам и ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Дженин, и там завязалась перестрелка. Армия вошла в лагерь беженцев после получения точных разведданных, полученных от ШАБАКа о ячейке вооруженных террористов, которые планировали совершить мегатеракт. 

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