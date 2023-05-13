



ПА: боевые действия скорее расширятся, чем прекратятся

Палестинские официальные лица заявили ливанской сети "Аль-Маядин", что "переговоры о прекращении огня сталкиваются со многими трудностями, и реального прорыва нет. Главная сложность заключается в отказе Израиля взять на себя обязательства по прекращению целенаправленных контрмер. "Исламский джихад" и другие группировки не готовы обсуждать прекращение кампании без этого обязательства".



По словам представителя ПА, "шансы на расширение круга боевых действий намного выше, чем шансы на достижение соглашения о прекращении огня, но все же есть небольшая возможность достичь спокойствия".



"У нас есть возможность сражаться даже месяцами", - цитирует слова представителя "Аль-Маядин".