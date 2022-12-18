



ПА: "Без палестинского государства не будет безопасности и мира ни для кого"

Представитель председателя ПА Набиль Абу Рудейне раскритиковал высказывания Биньямина Нетаниягу о возможном мире с палестинцами, который "будет основан на предоставлении им права на самоуправление".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Абу Рудейне заявил: "Палестинский народ имеет право на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это является основой для установления справедливого мира на основе решений, имеющих международную законность".



Представитель Аббаса подчеркнул, что такие заявления показывают миру истинные намерения Израиля враждебно относиться к международной законности и международному праву и что нет израильского партнера, который хотел бы установить мир на основе международной законности.



Набиль Абу Рудейне добавил, что "если палестинский народ не получит свои законные права, ни для кого не будет безопасности и мира", и что "мира не будет до тех пор, пока будет продолжаться политика аннексии, апартеида и агрессии против палестинского народа".