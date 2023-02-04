



ПА арестовала адвоката, подозреваемого в финансировании “Львиного логова”

Палестинские силы безопасности арестовали адвоката по подозрению в финансировании базирующейся в Шхеме вооруженной группировки “Львиное логово”, которая взяла на себя ответственность за серию обстрелов израильских солдат и мирных жителей. Палестинская коллегия адвокатов идентифицировала адвоката как 36-летнего Доргама Хайри Самана. В нем говорится, что он был арестован 29 января после того, как палестинские силы безопасности вызвали его на допрос в Рамалле.



Палестинская коллегия адвокатов заявила в пятницу вечером, что Самана был арестован после того, как получил “документально подтвержденную партию” от торговца золотом, личность которого не раскрывается. В заявлении говорится, что мобильный телефон Саманы был изъят, и он не смог уведомить Палестинскую коллегию адвокатов о своем аресте. Адвоката держат в одиночной камере и лишают медицинской помощи, добавили в ведомстве.



“Расследование сосредоточено на палестинском сопротивлении в Шхеме и ХАМАСе и их связи с золотом”, – сообщила Палестинская коллегия адвокатов. “Самана отрицает обвинения и остается в произвольном задержании в нарушение Основного закона Палестины”.



По данным Палестинской коллегии адвокатов, Саману несколько раз допрашивали по поводу финансирования группы “Львиного логова” и незаконного хранения оружия.



Новостной сайт Al-Araby Al-Jadeed сообщил в субботу, что Самана он объявил 36-часовую голодовку в знак протеста против своего задержания. Однако, он отрицал пытки или жестокое обращение со стороны следователей. Адвоката допрашивали о его отношениях с членами “Львиного логова”, в том числе с Вади аль-Хухом, одним из командиров группировки, который был убит израильскими силами безопасности в Шхеме в октябре 2022 года.