



Ожесточенные столкновения на Храмовой горе между сторонниками ФАТХа и ХАМАСа



В пятницу, 21 апреля, произошли ожесточенные столкновения между сторонниками ХАМАСа и ФАТХа. Кроме того, участники беспорядков вывесили баннер с изображением Мухаммеда Дейфа, на котором была надпись "Приближается настоящее обещание освобождение".



В прошлый вторник, после нападения со стрельбой в Иерусалиме, совершенного 15-летним террористом из района Шхема, на видео был снят палестинский юноша, который стоял на ограждении и размахивал флагом движения ФАТХ - в то время как толпа окружила его и бросала в него камни, бутылки с водой и обувь. Конфликт произошел со сторонниками ХАМАС, которые всеми силами пытались вырвать у него желтый флаг.



С тех пор это видео распространилась в интернете как лесной пожар и вызвала ажиотаж. Между тем, кажется, что ФАТХ пытается переломить ситуацию и улучшить свой имидж.



Представитель ХАМАС Хазем Кассем сказал, что "Ид аль-Фитр в этом году имеет особое значение после битвы нашего народа в месяц Рамадан на всех аренах и перед лицом религиозной войны, которую ведет Израиль в Иерусалиме. Битва за идентичность мечети Аль-Акса продолжается, и конфликт не закончился".