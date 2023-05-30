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Ожесточенные столкновения ЦАХАЛа с террористами в Тулькарм и Шхеме
30.05.2023 07:29 Аркадий Бочаровский

Ожесточенные столкновения ЦАХАЛа с террористами в Тулькарм и Шхеме


По сообщениям палестинцев, рано утром во вторник ЦАХАЛ вступил в столкновения с палестинцами в Шхеме и в лагере беженцев Нур Шамс около Тулькарм.

Согласно сообщениям, в понедельник вечером в Шхеме израильские силы провели подготовительные работы по сносу дома террориста ХАМАС, стоявшего за нападением со стрельбой, в результате которого в феврале в Хавара были убиты братья Янив.

Палестинские сообщения поступили всего через несколько часов после того, как командующий Центральным командованием ЦАХАЛа отдал приказ о сносе дома. Во время операции произошли столкновения между палестинцами и израильскими солдатами.
 

 

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