Ожесточенные столкновения ЦАХАЛа с террористами в Тулькарм и Шхеме
По сообщениям палестинцев, рано утром во вторник ЦАХАЛ вступил в столкновения с палестинцами в Шхеме и в лагере беженцев Нур Шамс около Тулькарм.
Согласно сообщениям, в понедельник вечером в Шхеме израильские силы провели подготовительные работы по сносу дома террориста ХАМАС, стоявшего за нападением со стрельбой, в результате которого в феврале в Хавара были убиты братья Янив.
Палестинские сообщения поступили всего через несколько часов после того, как командующий Центральным командованием ЦАХАЛа отдал приказ о сносе дома. Во время операции произошли столкновения между палестинцами и израильскими солдатами.