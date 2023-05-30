



Ожесточенные столкновения ЦАХАЛа с террористами в Тулькарм и Шхеме



По сообщениям палестинцев, рано утром во вторник ЦАХАЛ вступил в столкновения с палестинцами в Шхеме и в лагере беженцев Нур Шамс около Тулькарм.



Согласно сообщениям, в понедельник вечером в Шхеме израильские силы провели подготовительные работы по сносу дома террориста ХАМАС, стоявшего за нападением со стрельбой, в результате которого в феврале в Хавара были убиты братья Янив.



Палестинские сообщения поступили всего через несколько часов после того, как командующий Центральным командованием ЦАХАЛа отдал приказ о сносе дома. Во время операции произошли столкновения между палестинцами и израильскими солдатами.



قوات الاحتلال تدمر أحد المحلات التجارية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم pic.twitter.com/xq8xzxn411 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 30, 2023

#صور | تواصل تواجد آليات وجرافات في الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/iuOwedphVO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 30, 2023