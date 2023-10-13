



Ответ ЦАХАЛа на вопрос о проблемах Газы

Официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари дал интервью телеканалу Al Jazeera и призвал жителей северной Газы эвакуироваться в ближайшие часы.



По его словам, ХАМАС использует этот район и такие важные объекты, как больницы и здания ООН, а также прорыл под ними туннели для работы командных пунктов и пунктов управления. Ради безопасности жителей и предотвращения использования их ХАМАСом в качестве живого щита они должны покинуть этот район, поскольку он является зоной боевых действий.



Отвечая на вопрос интервьюера о сложной ситуации в Газе, представитель ЦАХАЛа сказал, что жители Газы должны задать этот вопрос Мухаммаду Дейфу и Халеду Машалю, а также другим лидерам ХАМАСа.



Представитель ЦАХАЛа еще раз подчеркнул, что ХАМАС - это ИГИЛ, и что массовые убийства, совершаемые в секторе Газа, противоречат исламу.