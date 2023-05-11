Новости » Арабо-израильский конфликт
Отставной генерал: прекращение огня вступит в силу уже сегодня
11.05.2023 10:19 Аркадий Бочаровский

Отставной генерал: прекращение огня вступит в силу уже сегодня



Генерал-майор в отставке Амос Гилад, бывший начальник политического управления  министерства обороны, сегодня утром дал интервью радио 103FM и коснулся переговоров о прекращении огня между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад". 

"Я думаю, что мы близки к этому, существует почти постоянная модель. Как только в дело вступает египетская разведка, которая умеет поддерживать контакты и действовать напрямую со всеми сторонами - тогда объявляется о прекращении огня", - отметил он. 

"После этого происходит усиление огня, чтобы ХАМАС или Джихад могли создать “победную картинку”, а затем заключается соглашение - и все приостанавливается  до следующего раунда", - добавил он. По его оценкам, прекращение огня вступит в силу уже сегодня.

"Их стандарты в отношении человеческой жизни ужасающие, у них ликвидированы важнейшие лидеры, но для них важно только одно - объявить о победе", - отметил он и добавил: "Поэтому они объявят о победе. Я думаю, что мы находимся на продвинутой стадии установления режима прекращения огня. ХАМАС и здесь ведет игру хитро, он использует Исламский джихад, но сам не участвует". 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы