



Отставной генерал: прекращение огня вступит в силу уже сегодня





Генерал-майор в отставке Амос Гилад, бывший начальник политического управления министерства обороны, сегодня утром дал интервью радио 103FM и коснулся переговоров о прекращении огня между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад".



"Я думаю, что мы близки к этому, существует почти постоянная модель. Как только в дело вступает египетская разведка, которая умеет поддерживать контакты и действовать напрямую со всеми сторонами - тогда объявляется о прекращении огня", - отметил он.



"После этого происходит усиление огня, чтобы ХАМАС или Джихад могли создать “победную картинку”, а затем заключается соглашение - и все приостанавливается до следующего раунда", - добавил он. По его оценкам, прекращение огня вступит в силу уже сегодня.



"Их стандарты в отношении человеческой жизни ужасающие, у них ликвидированы важнейшие лидеры, но для них важно только одно - объявить о победе", - отметил он и добавил: "Поэтому они объявят о победе. Я думаю, что мы находимся на продвинутой стадии установления режима прекращения огня. ХАМАС и здесь ведет игру хитро, он использует Исламский джихад, но сам не участвует".

