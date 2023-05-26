



Отменены ограничения в еврейском поселении после проникновения террориста

Служба тыла объявила о том, что инцидент с проникновением террориста в поселение Тене Омарим на юге горы Хеврон урегулирован.



Соответствующее заявление сделано днем, 26 мая.



Уточняется, что все ограничения для местных жителей были отменены.



"После активации тревоги о проникновении террористов обработка инцидента завершена. Вы можете покидать дома и передвигаться по территории без ограничений", - сказано в заявлении.



Напомним, сегодня днем террорист с ножом проник в поселение и хотел напасть на израильтянина. Палестинец был застрелен.

