Отменены ограничения в еврейском поселении после проникновения террориста
Служба тыла объявила о том, что инцидент с проникновением террориста в поселение Тене Омарим на юге горы Хеврон урегулирован.
Соответствующее заявление сделано днем, 26 мая.
Уточняется, что все ограничения для местных жителей были отменены.
"После активации тревоги о проникновении террористов обработка инцидента завершена. Вы можете покидать дома и передвигаться по территории без ограничений", - сказано в заявлении.
Напомним, сегодня днем террорист с ножом проник в поселение и хотел напасть на израильтянина. Палестинец был застрелен.