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Отменены ограничения в еврейском поселении после проникновения террориста
26.05.2023 12:15 Алина Груднева

Отменены ограничения в еврейском поселении после проникновения террориста

Служба тыла объявила о том, что инцидент с проникновением террориста в поселение Тене Омарим на юге горы Хеврон урегулирован.

Соответствующее заявление сделано днем, 26 мая.

Уточняется, что все ограничения для местных жителей были отменены.

"После активации тревоги о проникновении террористов обработка инцидента завершена. Вы можете покидать дома и передвигаться по территории без ограничений", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня днем террорист с ножом проник в поселение и хотел напасть на израильтянина. Палестинец был застрелен.
 

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