



Отклонены ходатайства против сноса дома убийцы братьев Янив

В понедельник, 2 октября, БАГАЦ отклонил ходатайства против сноса дома террориста, причастного к убийству в феврале братьев Янив в городе Хавара.



По словам судьи, снос дома "является эффективной мерой" для создания эффекта сдерживания.



Стоит отметить, в августе ЦАХАЛ разрушил дом одного из террористов. Братья Гилель и Ягель Янив были убиты в Хавара, когда направлялись в ешиву.



Машина врезалась в их автомобиль, после чего террорист открыл огонь. Оба молодых человека погибли.