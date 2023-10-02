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Отклонены ходатайства против сноса дома убийцы братьев Янив
02.10.2023 14:52 Алина Груднева

Отклонены ходатайства против сноса дома убийцы братьев Янив

В понедельник, 2 октября, БАГАЦ отклонил ходатайства против сноса дома террориста, причастного к убийству в феврале братьев Янив в городе Хавара.

По словам судьи, снос дома "является эффективной мерой" для создания эффекта сдерживания.

Стоит отметить, в августе ЦАХАЛ разрушил дом одного из террористов. Братья Гилель и Ягель Янив были убиты в Хавара, когда направлялись в ешиву.

Машина врезалась в их автомобиль, после чего террорист открыл огонь. Оба молодых человека погибли.

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