



Отец захваченной в плен девушки: ее избивают, она истекает кровью





В плену у ХАМАСа была - молодая женщина, имеющая израильское и немецкое гражданство. Ее отец сообщил газете Исраэль Ха Йом: "Они прислали нам видео, на которой она избита и ранена. Она пыталась бежать и, похоже, сейчас находится в Газе".



Множество террористов проникло сегодня в Израиль в ходе комбинированной внезапной атаки, в ходе которой были выпущены тысячи ракет. В "Маген Давид" сообщили, что убито не менее двадцати израильтян.



В арабских социальных сетях публикуются видео с пленной.