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Отец захваченной в плен девушки: ее избивают, она истекает кровью
07.10.2023 13:23 Аркадий Бочаровский

Отец захваченной в плен девушки: ее избивают, она истекает кровью



В плену у ХАМАСа была - молодая женщина, имеющая израильское и немецкое гражданство. Ее отец сообщил газете Исраэль Ха Йом: "Они прислали нам видео, на которой она избита и ранена. Она пыталась бежать и, похоже, сейчас находится в Газе".

Множество террористов проникло сегодня в Израиль в ходе комбинированной внезапной атаки, в ходе которой были выпущены тысячи ракет. В "Маген Давид" сообщили, что убито не менее двадцати израильтян.

В арабских социальных сетях публикуются видео с пленной.

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