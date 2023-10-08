



Отец увидел в сети похищение своей жены и маленьких детей в кибуце Нир Оз

Йони Ашер, житель Ганот Хадера, неподалеку от Нетании, узнал из видеозаписи, размещенной в социальных сетях, что его жена Дорон, две дочери Раз (5 лет) и Авив (3 года), теща и ее муж были похищены вчера 7 октября террористами из кибуца Нир Оз и вывезены в Газу.



Он с болью рассказывает, что, хотя он опубликовал видео и связался с силами безопасности, у него нет никакой информации о положении его семьи. "Я безумно волнуюсь. Я даже спать не могу. Я схожу с ума от беспокойства. Я не могу представить, что они там переживают", - делится он тяжелыми мыслями после того, как узнал, что его семья больше не находится на территории Израиля. "Мне тяжело, потому что я ничего не знаю, со мной не связывались ни армия, ни власти. О похищении своей семьи я узнал из видеоролика, распространяемого в социальных сетях".



▪️קיבוץ רעים - חטפו משפחות שלמות עם ילדים קטנים. pic.twitter.com/biw4pbZlz6 — aviv (@aviv76273493) October 7, 2023

Что Вы почувствовали, когда увидели видео?"До этого момента я не понимал масштабов катастрофы. Я думал, что просто потерял с ними связь. Что они, возможно, все еще находятся в убежище, но когда я увидел видеозапись, то узнал самое страшное - что мои жена и дочери были похищены во время убийственной террористической атаки ХАМАСа на Израиль. Они были похищены вместе с другими людьми, детьми, семьями"."До сих пор я не знаю, что именно там произошло. Моя жена из-за каникул поехала с девочками навестить свою мать, которая живет в кибуце Нир-Оз. Вчера около 11 часов утра я разговаривал с ней, узнал от нее, что в доме были террористы, пока она с дочерьми и тещей пряталась в убежище. Муж тещи, Гади Мозес, не успел войти, и они взяли его в заложники, чтобы им открыли дверь, и с этого момента связь с ними прервалась. Я не знаю, что происходит с моей семьей. Я знаю только, что они находятся в Хан-Юнисе, потому что каждые несколько часов я проверяю местоположение телефона, и, согласно ему, они там, или, по крайней мере, они были там вчера в 11:45".