Отец шестерых детей: новые подробности о тель-авивском террористе

Устроивший теракт на набережной в Тель-Авиве 45-летний житель Кфар-Касем Юсеф Абу-Габер был отцом шестерых детей.



Его родственники подтвердили Ynet, что он работал уборщиком в соседней средней школе. В сети также опубликовали видео, на котором запечатлено, как он моет полы и "дает пять" ученикам.



ШАБАК и полиция провели обыски в доме Габера и допросили членов его семьи. Брат ликвидированного террориста сказал, что считает произошедшее "несчастным случаем". Он отрицает, что Юсеф был вооружен, хотя распространные в сети кадры с места теракта свидетельствуют об обратном.



"Вы видите, что это автомобильная авария. Он пытался уменьшить ущерб и даже подверг себя опасности. Если бы у него было намерение убить, он бы попытался нанести как можно больший ущерб", — сказал он.



Тем не менее, автомобиль выехал на велосипедную дорожку и еще какое-то время продолжал по ней движение, прежде чем свернуть на газон и перевернуться.



"У Юсефа было шесть дочерей, у него были внуки, он всех любил и всегда улыбался. Он был против нападений, однозначно", - добавил брат.



Его позицию также поддерживает одна из работниц школы, где террорист работал. По словам женщины, она была потрясена, узнав о причастности Габера к теракту.



"Я знала Юсуфа. Он очень хорошо относился ко всему персоналу школы. Есть много вещей, которые до сих пор неясны. Никогда бы не подумала, что он потенциальный террорист. Он как-то пригласил часть команды на трапезу, и некоторые пошли, а я лично не пришла", — рассказала она.



