



Отец: моих дочерей или насилуют в Газе, или выбросили где-нибудь в канаву

Ури Давид, отец пропавших без вести девушек Таира и Ходии выступил на пресс-конференции семей пропавших без вести и пленных.



Давид сказал: "Добрый вечер всем, прежде всего я хочу разделить горе всех семей, которые с каждым мгновением получают очень тяжелые новости. Это просто невероятно, что происходит. Мы требуем, чтобы наше правительство было в контакте с семьями, и мы требуем ответов - не все ответы будут радостными. Мы хотим, чтобы дети, мальчики, девочки, семьи как можно скорее вернулись домой.



Очень много семей, которые ничего не знают, абсолютно ничего. Две мои дочери вчера утром выходили со мной на связь, они лежали на полу с открытым телефоном. Я слышал на заднем плане крики. Были крики, я слышал разговоры на арабском языке. Я сказал им лечь на пол или лицом друг к другу, задержать дыхание. Я разговаривал по телефону с ними в течение 30 минут, пока не услышал четыре вздоха - и с тех пор мне не отвечали. Я прошу, чтобы весь мир увидел это, чтобы весь мир увидел то, что я говорю".



Мы должны вернуть детей домой, и как можно скорее, мы хотим встретиться сегодня вечером с представителем, который даст нам ответы, может быть, не все ответы, но хотя бы некоторые. Прошло 48 часов, а я не получил ни одной крупинки информации, ни от полиции, ни от больниц, ни от кого. Там находятся две мои дочери. Я закрываю глаза и не знаю, где они. То ли их насилуют в Газе, то ли бросают в какую-то канаву в получасе езды от меня - и я ничего не могу сделать. Кто-то должен это остановить".

