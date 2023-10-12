



Отец девочки, убитой боевиками ХАМАС: ее смерть была благословением

Отец рассказал о том моменте, когда узнал, что его дочь была убита террористами ХАМАС, назвав ее смерть "благословением", поскольку он опасался, что она была взята в заложники.



Томас Хэнд не был рядом со своей восьмилетней дочерью Эмили, когда в субботу утром террористы ворвались в их кибуц в Беэри, расположенный недалеко от границы с Газой, и убили не менее 100 человек.



Эмили осталась в доме друга, и, когда община была захвачена вооруженными боевиками, Хэнд не смог добраться до нее, прежде чем был спасен израильскими солдатами и эвакуирован.



В душераздирающем интервью CNN Хэнд сквозь слезы рассказал о том, как ему сообщили, что тело его дочери найдено, и о своем облегчении по поводу того, что она не была взята в заложники.



"Они просто сказали: "Мы нашли Эмили, она мертва". И я сказал "да!", и улыбнулся, потому что это самая лучшая новость из всех возможных, которые я знал".

