



Отец 14-летнего террориста будет депортирован из Израиля



Министр внутренних дел Израиля сообщил отцу террориста Джафара Матора, что рассматривает возможность его депортации из Израиля



Министр внутренних дел Михаэль Малькиэли сообщил отцу террориста Джафара Матора, что он рассматривает возможность аннулирования имеющегося у него разрешения на жительство, которое было выдано ему на основании его брака с гражданкой Израиля.

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Это решение является прямым продолжением политики предыдущего министра внутренних дел Арье Дери, который придерживался четкой линии в этом вопросе и не раз давал понять, что любой человек, стремящийся причинить вред израильтянам, знает, что его действия имеют последствия.

14-летний Джафар Матур из Сильвана пришел в понедельник, 13 февраля 2023 года, в Старый Город и в одном из переулков напал с ножом на студента ешивы.



После проверки данных выяснилось, что его отец, Эль- Матор Раад, находится в Израиле по удостоверению личности, которое он получил, когда был супругом израильской гражданки.



В связи с вышеизложенным, вчера его вызвали в офис Управления по делам населения в Восточном Иерусалиме и вручили письмо о рассмотрении его вопроса министром.



Процесс требует слушания, по окончании которого будет принято решение о дальнейших действиях.



Аналогичная процедура была предпринята в отношении отца террориста с перекрестка Рамот, который также находится в процессе получения статуса в рамках отношений с гражданином Израиля.

