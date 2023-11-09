



Отчет: США не настаивают на прекращении огня в Газе

США поддерживают операцию ЦАХАЛа в Газе и не настаивают на прекращении огня, вопреки сообщениям, распространяемым в последнее время в СМИ.



Об этом сообщает газета "Маарив" со ссылкой на высокопоставленных израильских источников.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Официальные лица сообщили, что позиция Израиля остается неизменной, а именно, "гуманитарная пауза" возможна только в том случае, если сделка об освобождении заложников принесет плоды.



Этот вопрос обсуждался на саммите министров иностранных дел стран-членов G7, на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, а также на ряде встреч, в которых участвовали спецпосланники США и директор ЦРУ.