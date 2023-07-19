



Отчет: солдаты ЦАХАЛа бросили две дымовые шашки на границе с Ливаном

В среду, 19 июля, солдаты Армии обороны Израиля бросили две дымовые шашки, которые приземлились возле ливанских военных и миротворцев UNIFIL.



Судя по сообщениям в соцсетях, это случилось в районе Кфарчубы на северной границе.



По словам репортера, связанного с "Хизбаллой", миротворцы и ливанские силы якобы прибыли, чтобы посмотреть на колючую проволоку, натянутую сегодня ночью в этом районе.



Армия обороны Израиля ситуацию не комментирует.