Отчет: солдаты ЦАХАЛа бросили две дымовые шашки на границе с Ливаном
В среду, 19 июля, солдаты Армии обороны Израиля бросили две дымовые шашки, которые приземлились возле ливанских военных и миротворцев UNIFIL.
Судя по сообщениям в соцсетях, это случилось в районе Кфарчубы на северной границе.
По словам репортера, связанного с "Хизбаллой", миротворцы и ливанские силы якобы прибыли, чтобы посмотреть на колючую проволоку, натянутую сегодня ночью в этом районе.
Армия обороны Израиля ситуацию не комментирует.
جيش العدو يلقي قنبلتين دخانيتين على مزارع لبناني تواجد في المنطقة المحررة من تلال #كفرشوبا اثناء قيام فريق أممي بتفحص منطقة بناء الجدار المستحدث قرب خط الانسحاب . pic.twitter.com/q2GV1qDJ0W— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 19, 2023