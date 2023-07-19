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Отчет: солдаты ЦАХАЛа бросили две дымовые шашки на границе с Ливаном
19.07.2023 17:27 Алина Груднева

Отчет: солдаты ЦАХАЛа бросили две дымовые шашки на границе с Ливаном

В среду, 19 июля, солдаты Армии обороны Израиля бросили две дымовые шашки, которые приземлились возле ливанских военных и миротворцев UNIFIL.

Судя по сообщениям в соцсетях, это случилось в районе Кфарчубы на северной границе.

По словам репортера, связанного с "Хизбаллой", миротворцы и ливанские силы якобы прибыли, чтобы посмотреть на колючую проволоку, натянутую сегодня ночью в этом районе.

Армия обороны Израиля ситуацию не комментирует.

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