



Отчет: Иран перестал финансировать группировки в Газе

Иран прекратил направлять деньги нескольким палесинским группировкам, что привело к "финансовому кризису".

Об этом сообщает i24NEWS со ссылкой на арабские СМИ.

По данным газеты "Аль-Кудс", группировки в Газе в настоящее время переживают финансовый кризис из-за решения Ирана, принятого три месяца назад

О каких именно группировках идет речь, не уточняется. Есть вероятность, что Иран перестал давать деньги ХАМАСу, "Исламскому джихаду" и НФОП.

Средства они используют для выплаты зарплаты своим лидерам и террористам, а также для покрытия расходов, связанных с их "различной деятельностью".

По словам источников, учреждения, связанные с некоторыми группировками, могут прекратить работу из-за отсутствия возможности оплачивать счета за электроэнергию.