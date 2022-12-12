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Отчет: Иран перестал финансировать группировки в Газе
12.12.2022 09:10 Алина Груднева

Отчет: Иран перестал финансировать группировки в Газе

Иран прекратил направлять деньги нескольким палесинским группировкам, что привело к "финансовому кризису".

 
Об этом сообщает i24NEWS со ссылкой на арабские СМИ.
 
По данным газеты "Аль-Кудс", группировки в Газе в настоящее время переживают финансовый кризис из-за решения Ирана, принятого три месяца назад
 
О каких именно группировках идет речь, не уточняется. Есть вероятность, что Иран перестал давать деньги ХАМАСу, "Исламскому джихаду" и НФОП.
 
Средства они используют для выплаты зарплаты своим лидерам и террористам, а также для покрытия расходов, связанных с их "различной деятельностью".
 
По словам источников, учреждения, связанные с некоторыми группировками, могут прекратить работу из-за отсутствия возможности оплачивать счета за электроэнергию. 

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