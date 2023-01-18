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Отчет: Египет пытается возобновить переговоры об обмене между Израилем и ХАМАСом
18.01.2023 15:05 Алина Груднева

Отчет: Египет пытается возобновить переговоры об обмене между Израилем и ХАМАСом

Египет заинтересован в возобновлении усилий относительно сделки по обмену между Израилем и ХАМАСом.

Об этом сообщает газета "Аль-Ахбар", подконтрольная "Хизбалле".

Уточняется, что на первом этапе сделки могут быть освобождены пленные израильтяне Авер Менгисту и Хишам ас-Сайед. Также он предусматривает предоставление ХАМАСом информации о телах Хадара Голдина и Орона Шауля.

Источники ХАМАСа подтвердили, что террористическая организация готова завершить переговоры, потребовав, среди прочего, освобождения заключенных, которые были освобождены в рамках сделки Шалита и вновь были арестованы. По данным издания, египтяне ждут ответа Израиля относительно возобновления переговоров.

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