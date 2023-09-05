



Отчет: ЦАХАЛ в ходе рейда в Дженине якобы заставил женщин раздеться

В ходе одного из последних рейдов в Дженине солдаты Армии обороны Израиля якобы заставили пятерых палестинских женщин раздеться для обыска.



Об этом сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на арабские источники, которые предоставили информацию на условиях анонимности.



По их словам, это якобы произошло 10 июля. Солдаты ворвались в дом подозреваемого в террористической деятельности и арестовали старшего сына семейства, а среди женщин провели досмотр. Утверждается, что раздеться якобы заставили мать семьи, ее дочь и невесток. Их отвели в отдельную комнату и заставили их снять одежду одну за другой, пригрозив натравить на них собаку в случае неповиновения.



По словам председателя пропалестинской некоммерческой организации "Бецелем" Манала аль-Джабари, инцидентов с раздеваниями палестинок в ходе рейдов ЦАХАЛа за последнее время стало якобы больше.

Муж Диалы, Харби, после инцидента находится под стражей в Израиле по подозрению в хранении оружия. Его арест продлевался несколько раз. По словам представителя ЦАХАЛа, их заставили раздеться, чтобы выяснить, нет ли в доме дополнительного оружия.