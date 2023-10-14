



Отчаявшийся отец трех детей вышел на акцию протеста в Тель-Авиве

Авихай Бродец, члены семьи которого были похищены из своего дома в Кфар-Азе, устроил акцию протеста перед зданием Крии.



“Для меня важно, чтобы Израиль приложил все возможные усилия, чтобы вернуть всех наших детей и всех наших женщин, а затем и всех остальных людей, которые находятся там в плену или в местах, где мы не знаем, что с ними происходит.



ХАМАС со своей стороны сделает этот гуманитарный шаг. Я знаю, что это мусульманская и религиозная организация, которая не хочет поступать так с нашими женщинами и детьми", - добавил Бродец.



“Я хочу, чтобы они сделали этот шаг вместе с Государством Израиль и вернули нам наши семьи”.



В плену террористов находится жена Бродеца Агарь и 10-летняя дочь Офри, 8-летняя Юваль и 4-летний Ури.