



Освобожденный из израильской тюрьмы террорист получил кувейтский диппаспорт



Согласно сообщениям в арабской прессе, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах издал королевский указ о выдаче террористу Кариму Юнису дипломатического паспорта высшего уровня Кувейта.



Юридический источник сообщил порталу Коль Ха-Йехуди, что это "очень драматический" шаг, который, по его мнению, позволяет лишить террориста полного гражданства, не предоставляя статуса резидента, и фактически делает возможной депортацию террориста, участвовавшего в похищении и убийстве солдата Авраама Бромберга.



Несколько месяцев назад БАГАЦ постановил, что нельзя полностью лишать гражданства террористов, не имеющих связей с иностранным государством, и обязал государство предоставить террористам, лишенным гражданства, статус "резидента", так что фактически лишение гражданства не имеет почти никакого значения, поскольку они продолжают получать от государства социальные выплаты.



Сам Юнис в интервью палестинским СМИ заявил, что “в мире нет ничего более ненавистного, чем израильское гражданство”, и что владельцы израильского паспорта “”признают, что они - расисты”.