



Осужден террорист, устроивший стрельбу пять лет назад

Военный суд осудил террориста, устроившего стрельбу в Самарии в январе 2018 года.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Ахмед Кунба, застреливший Разиэля Шеваха недалеко в Хават-Гилад пять лет назад, осужден за умышленное убийство.



"Подсудимый также был осужден за ряд преступлений, связанных с покушением на убийство, членством и деятельностью в составе незаконной группировки, а также за дополнительные нарушения в сфере безопасности", - сказано в сообщении.



Согласно обвинительному заключению, подсудимый осуществил серию обстрелов. В течение нескольких недель он и его сообщники наблюдали за местами, где они планировали теракты, выжидали прибытия евреев, а затем выезжали в их направлении на своей машине и открывали огонь.



"Однажды подсудимый и его сообщники застрелили раввина Шеваха, который был за рулем своего автомобиля. Подсудимый и его сообщники скрылись с места происшествия, а затем подожгли автомобиль, в котором передвигались. Рассмотрение доводов относительно приговора назначено на 1 августа 2023 года", - отметили в ЦАХАЛе.