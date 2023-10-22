



Остин сделал красноречивое предостережение о войне в Израиле

Американские военные силы готовы к расширению круга войны за пределами того, который сейчас наблюдается в Израиле.



Такое заявление с предостережением в отношении к третьим сторонам сделал в эфире ABC News глава Пентагона Ллойд Остин.



"Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт, то вот мой совет: не стоит", - подчеркнул министр обороны США.



По словам Остина, американские военные и партнеры без колебаний сделают все необходимое, если понадобится.



Что примечательно, ранее похожее послание делал президент США Джо Байден. Его обращение было нацелено, преимущественно, на Иран и "Хизбаллу".