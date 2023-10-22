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Остин сделал красноречивое предостережение о войне в Израиле
22.10.2023 18:41 Алина Груднева

Остин сделал красноречивое предостережение о войне в Израиле

Американские военные силы готовы к расширению круга войны за пределами того, который сейчас наблюдается в Израиле.

Такое заявление с предостережением в отношении к третьим сторонам сделал в эфире ABC News глава Пентагона Ллойд Остин.

"Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт, то вот мой совет: не стоит", - подчеркнул министр обороны США.

По словам Остина, американские военные и партнеры без колебаний сделают все необходимое, если понадобится.

Что примечательно, ранее похожее послание делал президент США Джо Байден. Его обращение было нацелено, преимущественно, на Иран и "Хизбаллу".

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