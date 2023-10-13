



Остин: мы хорошо знаем, что такое ИГИЛ, а ХАМАС - еще хуже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился на базе "Кирие" в Тель-Авиве с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в страну с визитом солидарности.



Глава израильского правительства поблагодарил США за решительную поддержку Еврейского Государства.



"ХАМАС – это ИГИЛ. Во многом ХАМАС даже хуже, чем ИГИЛ. Точно так же, как весь цивилизованный мир объединился для борьбы с ИГИЛ, он должен объединиться, чтобы помочь нам в борьбе с ХАМАСом. Я знаю, что вы поддерживаете нас, и мы это очень ценим", - сказал Нетаниягу во время встречи.



В ответ глава Пентагона отметил, что США поддерживали и продолжат оказывать поддержку Израилю, подвергшемуся жуткому террористическому нападению.



"Это была ужасная неделя. Мы стали свидетелями ужасающих действий этой террористической организации. Как вы знаете, я был тем, кто планировал войну против ИГИЛ. Так что я хорошо знаю ИГИЛ, и действия ХАМАСа действительно хуже. Мы с вами и мы поддерживаем вас", - отметил Остин.