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Опубликованы снимки из разгромленного штаба Дивизии Газы
15.10.2023 12:25 Аркадий Бочаровский

Опубликованы снимки из разгромленного штаба Дивизии Газы

Убийственная внезапная атака ХАМАСа в минувшую субботу не обошла стороной  военные базы на юге страны. Вчера вечером 14 октября были обнародованы фотографии разгрома в штабе дивизии Газы - одной из тех баз, которые подверглись нападению террористов ХАМАС. 

На ужасающих фотографиях можно увидеть разрушенные помещения, разгромленные командирские кабинеты и понять, насколько глубоко в сердце дивизии смогли проникнуть террористы.

Следы пуль на стенах и разбитые стекла свидетельствуют о том, что здесь шли тяжелые бои - лицом к лицу между силами Шальдаг и террористами ХАМАСа. Вандализм в отношении штаба не ограничился массированной стрельбой и выбиванием стекол, но и выразился в нанесении на стены надписей на арабском языке, что может свидетельствовать о большом количестве времени, которым располагали террористы во время атаки.

Командир дивизии в Газе подполковник Ави Розенфельд вчера вечером впервые выступил в связи с произошедшим и признался, что в дивизии ничего не знали о нападении, которое стало для них "очень большой неожиданностью". Розенфельд добавил, что дивизия оглянется на то, что произошло в тот день, и проведет расследование, но сейчас настало время сосредоточиться на обороне и наступлении до тех пор, пока не будет достигнута победа - сокрушить и разбить ХАМАС.

 

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