



Опубликованы снимки из разгромленного штаба Дивизии Газы

Убийственная внезапная атака ХАМАСа в минувшую субботу не обошла стороной военные базы на юге страны. Вчера вечером 14 октября были обнародованы фотографии разгрома в штабе дивизии Газы - одной из тех баз, которые подверглись нападению террористов ХАМАС.



На ужасающих фотографиях можно увидеть разрушенные помещения, разгромленные командирские кабинеты и понять, насколько глубоко в сердце дивизии смогли проникнуть террористы.



Следы пуль на стенах и разбитые стекла свидетельствуют о том, что здесь шли тяжелые бои - лицом к лицу между силами Шальдаг и террористами ХАМАСа. Вандализм в отношении штаба не ограничился массированной стрельбой и выбиванием стекол, но и выразился в нанесении на стены надписей на арабском языке, что может свидетельствовать о большом количестве времени, которым располагали террористы во время атаки.



Командир дивизии в Газе подполковник Ави Розенфельд вчера вечером впервые выступил в связи с произошедшим и признался, что в дивизии ничего не знали о нападении, которое стало для них "очень большой неожиданностью". Розенфельд добавил, что дивизия оглянется на то, что произошло в тот день, и проведет расследование, но сейчас настало время сосредоточиться на обороне и наступлении до тех пор, пока не будет достигнута победа - сокрушить и разбить ХАМАС.



