



Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских

Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских



Полиция Израиля с глубокой скорбью и печалью сообщает о гибели еще трех полицейских, действовавших с мужеством и яростью на переднем крае борьбы с врагом.



На настоящий момент известно о 54 погибших полицейских.



Имена погибших полицейских:



Старший сержант Борис Данилов, подразделение координации соблюдения законности.



Сержант Гадиф Мологта, подразделение координации соблюдения законности.



Сержант Дор Мангади, подразделение координации соблюдения законности.