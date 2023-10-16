Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских
Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских
Полиция Израиля с глубокой скорбью и печалью сообщает о гибели еще трех полицейских, действовавших с мужеством и яростью на переднем крае борьбы с врагом.
На настоящий момент известно о 54 погибших полицейских.
Имена погибших полицейских:
Старший сержант Борис Данилов, подразделение координации соблюдения законности.
Сержант Гадиф Мологта, подразделение координации соблюдения законности.
Сержант Дор Мангади, подразделение координации соблюдения законности.