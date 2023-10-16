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Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских
16.10.2023 10:38 Аркадий Бочаровский

Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских

Опубликованы имена трех павших в боях с террористами полицейских

Полиция Израиля с глубокой скорбью и печалью сообщает о гибели еще трех полицейских, действовавших с мужеством и яростью на переднем крае борьбы с врагом.

На настоящий момент известно о 54 погибших полицейских.

Имена погибших полицейских:

Старший сержант Борис Данилов, подразделение координации соблюдения законности.

Сержант Гадиф Мологта, подразделение координации соблюдения законности.

Сержант Дор Мангади, подразделение координации соблюдения законности.

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