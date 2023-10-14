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Опубликованы имена трех павших в боях полицейских
14.10.2023 20:08 Аркадий Бочаровский

Опубликованы имена трех павших в боях полицейских


Полиция Израиля с глубокой скорбью и печалью сообщает о гибели еще трех полицейских, действовавших с мужеством и яростью на переднем крае борьбы с врагом.

В общей сложности погиб 51 полицейский.

Сержант Ави Амр, командир отделения инфраструктуры в подразделении Йоав, Южный округ.

Старший инспектор Дан Ганот, заместитель командира взвода в подразделении по координации операций по обеспечению правопорядка 

Сержант Шарон Лейбович, дорожный патруль на станции Офаким, Южный округ.

Вечная память!

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