Опубликованы имена трех павших в боях полицейских
Полиция Израиля с глубокой скорбью и печалью сообщает о гибели еще трех полицейских, действовавших с мужеством и яростью на переднем крае борьбы с врагом.
В общей сложности погиб 51 полицейский.
Сержант Ави Амр, командир отделения инфраструктуры в подразделении Йоав, Южный округ.
Старший инспектор Дан Ганот, заместитель командира взвода в подразделении по координации операций по обеспечению правопорядка
Сержант Шарон Лейбович, дорожный патруль на станции Офаким, Южный округ.
Вечная память!