



Опубликованы имена трех павших в боях полицейских



Полиция Израиля с глубокой скорбью и печалью сообщает о гибели еще трех полицейских, действовавших с мужеством и яростью на переднем крае борьбы с врагом.



В общей сложности погиб 51 полицейский.



Сержант Ави Амр, командир отделения инфраструктуры в подразделении Йоав, Южный округ.



Старший инспектор Дан Ганот, заместитель командира взвода в подразделении по координации операций по обеспечению правопорядка



Сержант Шарон Лейбович, дорожный патруль на станции Офаким, Южный округ.



Вечная память!